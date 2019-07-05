Организовал девять убийств: В Крыму задержали «главаря» банды из 90-х

Сотрудники полиции в Крыму задержали предполагаемого организатора банды, которая убивала и грабила людей в 90-х.

«Главарь» проживал на полуострове вместе с семьей с 2012 года.

А пятерых его сообщников задержали правоохранители в Москве, Кирове и Чите.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/718600" frameborder="0"></iframe> Задержание банды 90-х.В Крыму задержали "главаря" банды 90-х, которую подозревают в убийствах и бандитизме. Видео: пресс-служба МВд РФ! другой источник

Как сообщает следствие, руководитель криминальной структуры в начале 90-х годов был владельцем компании, которая занималась железнодорожными перевозками.

В это же время он занимал довольно высокое положение в преступной среде. А группировка, которую возглавлял, контролировала один из вокзалов Москвы.

Среди членов банды даже был «штатный» киллер.

- Преступления совершались с использованием огнестрельного оружия: автомата Калашникова, пистолета системы Токарева, пистолета Макарова, Вальтера и пистолета-пулемета модели «Кедр». Их члены группы хранили в тайниках, оборудованных в квартирах и гаражах в различных городах России, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все фигуранты дела находятся под стражей. Они подозреваются в совершении девяти убийств с 1995 по 1999 годы.

Сейчас уголовные дела соединены в одного производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На данный момент предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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