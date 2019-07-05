2019-07-05T15:21:18+03:00
Происшествия

Организовал девять убийств: В Крыму задержали «главаря» банды из 90-х

Он жил с семьей на полуострове с 2012 года [видео]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
А его сообщников задержали еще в трех городах России. Фото: пресс-служба МВД РФА его сообщников задержали еще в трех городах России. Фото: пресс-служба МВД РФ
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Крыму задержали предполагаемого организатора банды, которая убивала и грабила людей в 90-х.

«Главарь» проживал на полуострове вместе с семьей с 2012 года.

А пятерых его сообщников задержали правоохранители в Москве, Кирове и Чите.

Задержание банды 90-х.В Крыму задержали "главаря" банды 90-х, которую подозревают в убийствах и бандитизме. Видео: пресс-служба МВд РФ! другой источник

Как сообщает следствие, руководитель криминальной структуры в начале 90-х годов был владельцем компании, которая занималась железнодорожными перевозками.

В это же время он занимал довольно высокое положение в преступной среде. А группировка, которую возглавлял, контролировала один из вокзалов Москвы.

Среди членов банды даже был «штатный» киллер.

- Преступления совершались с использованием огнестрельного оружия: автомата Калашникова, пистолета системы Токарева, пистолета Макарова, Вальтера и пистолета-пулемета модели «Кедр». Их члены группы хранили в тайниках, оборудованных в квартирах и гаражах в различных городах России, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все фигуранты дела находятся под стражей. Они подозреваются в совершении девяти убийств с 1995 по 1999 годы.

Сейчас уголовные дела соединены в одного производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На данный момент предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержала украинского шпиона, который собирал информацию о пограничниках в Крыму

Мужчине было поручено передать СБУ информацию о количестве пограничников в пункте пропуска «Армянск» (подробнее).

В Крыму задержали трех членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

В их домах прошли обыски [видео] (подробнее).

В Крыму накрыли сеть подпольных онлайн-казино, задержали 14 человек

Силовики изъяли 60 компьютеров [фото, видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я не виновата, но доказывать стаду бесполезно»: рассказ девушки, из-за которой ревнивый парень застрелил соперника в ТЦ «Эдем»
Лера призналась КП-Новосибирск, что не может собраться с силами и выйти на работу, ведь именно там погибли сразу два дорогих ей человека
Новости 24
Симферопольцы сообщают о массовой вырубке деревьев в Гагаринском парке
В Крыму открылся культурно-этнографический центр «В гостях у крымских татар»
На ЮБК пенсионерка упала в пустой бассейн глубиной два метра
Крымские пограничники рассказали об увеличении нарушений в море
С ветерком: К диспетчерской службе такси аэропорта «Симферополь» подключились еще два перевозчика
В Ялте под суд пойдет застройщик, который обманул дольщиков на 7,3 миллиона рублей
На трассе «Ялта-Севастополь» собственник незаконно огородил часть земли забором
В пятничное утро Симферополь сковали пробки
Подрядчик пообещал достроить заброшенный детский сад на въезде в Симферополь
В Крыму хотят построить гламурный кемпинг
В Симферополе 7 июля перекроют две улицы
Черноморский флот контролирует корабли НАТО, участвующие в учениях «Си-Бриз-2019»
Переменная облачность, но без осадков: погода в Крыму на 5 июля
В Евпатории задержали зятя, подозреваемого в убийстве тещи