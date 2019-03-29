2019-03-29T20:49:27+03:00
Происшествия

В Крыму накрыли сеть подпольных онлайн-казино, задержали 14 человек

Силовики изъяли 60 компьютеров [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с оперативного видео ФСБФото: скриншот с оперативного видео ФСБ
Изменить размер текста:

В Крыму правоохранители из ФСБ и МВД ликвидировали сеть подпольных клубов.

Ее организовали двое подельников, оба - граждане РФ. "Бизнесом" занимались в течение 2018-2019 годов, проводили азартные игры через интернет.

- Подпольные игровые залы функционировали в Керчи и Севастополе под видом компьютерных клубов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. - Для организации финансового учета полученных денежных средств и общего контроля за деятельностью игорных залов членами преступной группы использовались программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен на территории Германии.

В Севастополе и Керчи накрыли подпольные онлайн-казино.Видео: ФСБ

Об их деятельности стало известно оперативникам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - за незаконную организацию и проведение азартных игр через интернет "группой по предварительному сговору".

Фото: УФСБ по РК и Севастополю

Фото: УФСБ по РК и Севастополю

В Севастополе и Керчи в пятницу, 29 марта, одновременно прошли обыски в местах проживания лидеров и членов "азартной" группировки, а также в помещениях игровых клубов. Всего обыскали 13 помещений, изъяли более 60 компьютеров, а также серверы с видеозаписями с камер наблюдения и рабочую документацию.

Правоохранители задержали 14 человек, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

КСТАТИ

Подпольные онлайн-казино - популярный вид нелегального бизнеса на полуострове, задерживают здесь таких "умельцев" нередко.

Так, в 2017 году возбудили дело в отношении 17 человек. Они проводили азартные игры в интернете в течение полутора лет (2015-2017), умудрились развернуть сеть заведений в семи городах полуострова и заработать целых 6 миллионов рублей. Тогда по делу провели более 30 обысков в игорных залах, офисах и по месту жительства фигурантов.

В декабре 2018 года в Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек, которые держали 13 незаконных игровых залов с автоматами в Севастополе и еще 3 - в Симферополе.

В апреле 2018 года силовики взяли банду из четырех человек, которые заработали на онлайн-казино 16 миллионов. Они открыли 8 точек с игровыми автоматами.

В феврале 2019 года СКР возбудил уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которые тоже держали сеть заведений, где проводили азартные игры через интернет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымская банда заработала 16 миллионов на незаконных азартных играх

Преступники создали сеть игорных заведений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Не первая убитая подружка: сын адвоката зарезал свою невесту на глазах у четырехлетнего ребенка
Главный свидетель трагедии - маленький мальчик, который с помощью планшета рассказал бабушке о резне в квартире. Но родственники ребенка боятся, что преступника признают невменяемым
Новости 24
У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц
В Ленинском районе полицейские нашли 100 литров «подозрительного» спирта
В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»
Почти тридцать улиц Симферополя останутся без света 30 марта
Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку
Работы по реставрации крепости Керчь начнутся в 2019 году
В Крыму в 2019 году начнут разрабатывать «Многофункциональную карту жителя»
Девушка, которая наехала на кота в центре Симферополя, заплатит штраф
В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек
С 1 апреля в Крыму начнется летний пожароопасный сезон: Какие правила нужно знать
У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
На юге и востоке Крыма хотят построить въездные ворота
Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов
В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей
Симферополь 29 марта частично останется без света
Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы
За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев