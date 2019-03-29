В Крыму накрыли сеть подпольных онлайн-казино, задержали 14 человек

В Крыму правоохранители из ФСБ и МВД ликвидировали сеть подпольных клубов.

Ее организовали двое подельников, оба - граждане РФ. "Бизнесом" занимались в течение 2018-2019 годов, проводили азартные игры через интернет.

- Подпольные игровые залы функционировали в Керчи и Севастополе под видом компьютерных клубов, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. - Для организации финансового учета полученных денежных средств и общего контроля за деятельностью игорных залов членами преступной группы использовались программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен на территории Германии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/700162" frameborder="0"></iframe> В Севастополе и Керчи накрыли подпольные онлайн-казино.Видео: ФСБ

Об их деятельности стало известно оперативникам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ - за незаконную организацию и проведение азартных игр через интернет "группой по предварительному сговору".

Фото: УФСБ по РК и Севастополю

В Севастополе и Керчи в пятницу, 29 марта, одновременно прошли обыски в местах проживания лидеров и членов "азартной" группировки, а также в помещениях игровых клубов. Всего обыскали 13 помещений, изъяли более 60 компьютеров, а также серверы с видеозаписями с камер наблюдения и рабочую документацию.

Правоохранители задержали 14 человек, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

КСТАТИ

Подпольные онлайн-казино - популярный вид нелегального бизнеса на полуострове, задерживают здесь таких "умельцев" нередко.

Так, в 2017 году возбудили дело в отношении 17 человек. Они проводили азартные игры в интернете в течение полутора лет (2015-2017), умудрились развернуть сеть заведений в семи городах полуострова и заработать целых 6 миллионов рублей. Тогда по делу провели более 30 обысков в игорных залах, офисах и по месту жительства фигурантов.

В декабре 2018 года в Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек, которые держали 13 незаконных игровых залов с автоматами в Севастополе и еще 3 - в Симферополе.

В апреле 2018 года силовики взяли банду из четырех человек, которые заработали на онлайн-казино 16 миллионов. Они открыли 8 точек с игровыми автоматами.

В феврале 2019 года СКР возбудил уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которые тоже держали сеть заведений, где проводили азартные игры через интернет.

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