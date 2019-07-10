Капремонт дороги на плато Ай-Петри начнется в 2021 году

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-10T15:31:25+03:00

Дорога на плато Ай-петри в Крыму. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Он будет выполнятся поэтапно

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В 2020 году начнется капитальный ремонт дороги Бахчисарай-Ялта, которая ведет на Ай-Петри. Работы будут выполняться поэтапно.

Как рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов в ходе выездного совещания в Бахчисарайском районе, участок до села Соколиное отремонтируют в 2020-2021.

- А та часть, которая идет через плато Ай-Петри находится на проектировании на этот же период, а капитальный объект запланирован на 2021-2022 годы, - дополнил Карпов.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что район до 1 августа 2019 года получит 67 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог.

Из них 25 потратят на ремонт улицы Ленино в селе Тенистое.

Также жители пожаловались Аксенову на плохую работу общественного транспорта и на ненадлежащее состояние маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU