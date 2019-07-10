Капремонт дороги на плато Ай-Петри начнется в 2021 году
В 2020 году начнется капитальный ремонт дороги Бахчисарай-Ялта, которая ведет на Ай-Петри. Работы будут выполняться поэтапно.
Как рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов в ходе выездного совещания в Бахчисарайском районе, участок до села Соколиное отремонтируют в 2020-2021.
- А та часть, которая идет через плато Ай-Петри находится на проектировании на этот же период, а капитальный объект запланирован на 2021-2022 годы, - дополнил Карпов.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что район до 1 августа 2019 года получит 67 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог.
Из них 25 потратят на ремонт улицы Ленино в селе Тенистое.
Также жители пожаловались Аксенову на плохую работу общественного транспорта и на ненадлежащее состояние маршруток.
ИСТОЧНИК KP.RU