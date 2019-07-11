Из-за аварии трассу «Таврида» в Симферопольском районе парализовала пробка

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-11T13:39:27+03:00

Информации о пострадавших нет Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Водители жалуются на большую пробку в районе поселка Зуя. Как рассказали очевидцы «КП-Крым», на «Тавриде» произошла авария.

- Пробка от Донского до Зуи. Сильно стоит сторона в направлении Феодосии, - отмечают водители.

Пробка в СимферопольФото: Анастасия ЖУКОВА

Оказалось, что там произошла авария. Скорее всего, при столкновении с другой машиной «Жигули» буквального нанизало на ограждение.

Очевидцы говорят, что туда поехала «скорая» помощь.

Водители, заранее планируйте свой маршрут. Фото: "Яндекс.Карты"

Красным цветом пробка отмечена и на «Яндекс. Картах».

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, ночью на трассе "Таврида" в Ленинском районе произошла еще одна авария. Там легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали три человека, их отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU