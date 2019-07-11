Из-за аварии трассу «Таврида» в Симферопольском районе парализовала пробка
Водители жалуются на большую пробку в районе поселка Зуя. Как рассказали очевидцы «КП-Крым», на «Тавриде» произошла авария.
- Пробка от Донского до Зуи. Сильно стоит сторона в направлении Феодосии, - отмечают водители.
Пробка в СимферопольФото: Анастасия ЖУКОВА
Оказалось, что там произошла авария. Скорее всего, при столкновении с другой машиной «Жигули» буквального нанизало на ограждение.
Очевидцы говорят, что туда поехала «скорая» помощь.
Водители, заранее планируйте свой маршрут. Фото: "Яндекс.Карты"
Красным цветом пробка отмечена и на «Яндекс. Картах».
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Напомним, ночью на трассе "Таврида" в Ленинском районе произошла еще одна авария. Там легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали три человека, их отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU