На железнодорожном вокзале в Симферополе начали укладывать новую плитку
В Симферополе на железнодорожном вокзале начали укладывать новую тротуарную плитку.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, покрытие меняют на площади, около водонапорной башни и на перроне.
- Готовятся встречать гостей, - пишут местные жители.
Скорее всего, это правда. Ведь уже в конце этого года запустят железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России.
Генеральный директор «Крымской железной дороги» Алексей Гладилин сообщил, что первые поезда пойдут уже 9-10 декабря. Первый из них будет сообщением «Симферополь-Москва».
Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.
ИСТОЧНИК KP.RU