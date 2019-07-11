На железнодорожном вокзале в Симферополе начали укладывать новую плитку

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-11T15:20:40+03:00

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В Симферополе на железнодорожном вокзале начали укладывать новую тротуарную плитку.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, покрытие меняют на площади, около водонапорной башни и на перроне.

- Готовятся встречать гостей, - пишут местные жители.

Скорее всего, это правда. Ведь уже в конце этого года запустят железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России.

Генеральный директор «Крымской железной дороги» Алексей Гладилин сообщил, что первые поезда пойдут уже 9-10 декабря. Первый из них будет сообщением «Симферополь-Москва».

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU