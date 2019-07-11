Трогательное видео, как парень делал предложение в центре Ялты, взорвало соцсети

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-11T16:23:24+03:00

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Темная южная ночь, а на набережной Ялты горит сердце, выложенное из свеч. Молодой человек осторожно, нежно держа за руку, переводит свою спутницу через горящую линию.

Затем встает перед ней на колени и протягивает коробочку с кольцом: - Будь мой женой!

Романтическое предложение руки и сердца на набережной Ялты.Видео: Борис Суворов/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Девушка кивает : Да, я согласна выйти за тебя замуж!

И тут же над набережной раздались радостные крики свидетелей, такой прекрасной сцены: - Класс! Горько! Поздравляем! Как здорово!

Романтическое видео тронуло и восхитило пользователей соцсетей.

- Борис, вы такой умничка! Так красиво все организовали. Огромного счастья вам в семейной жизни! Берегите друг друга! - написала Диана Василенко.

- Спасибо маме этого мальчика, которая воспитала уважение к женщинам! – считает Оля Андреева.

- Совет да любовь. Терпения, уважения и взаимопонимания вам, ведь любые отношения -это труд, каждодневный и усердный. В добрый путь, - напутствует Романтик.

ИСТОЧНИК KP.RU