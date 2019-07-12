На ремонт дороги в Коктебеле потратят 33 миллиона рублей
Подрядчик приступил к ремонту участка дороги Алушта-судак-Феодосия в районе Коктебеля. Протяженность участка составляет 2 километра.
Работы планируется завершить в декабре 2019 года.
Специалисты заменят и отремонтируют поврежденные слои асфальта и устранят колейность (углубленные следы на асфальте от колес транспорта - прим.Ред.).
- Для повышения уровня безопасности дорожного движения дорожники восстановят пешеходное ограждение, выполнят работы по восстановлению тротуаров, - рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.
А уже окончания работ нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Сейчас подрядчик уже приступил к демонтажу бордюрного камня и установке нового.
Стоимость работ составляет 33, 5 миллиона рублей.
Напомним, капитальный ремонт на плато Ай-Петри начнется в 2021 году. А до этого специалисты подготовят проектно-сметную документацию.
ИСТОЧНИК KP.RU