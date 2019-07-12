2019-07-12T12:19:25+03:00
Общество

На ремонт дороги в Коктебеле потратят 33 миллиона рублей

Работы планируют закончить в декабре 2019 года
Александра КОРШУНОВА
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Протяженность участка составляет 2 километраПротяженность участка составляет 2 километраФото: "КП" Архив
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Подрядчик приступил к ремонту участка дороги Алушта-судак-Феодосия в районе Коктебеля. Протяженность участка составляет 2 километра.

Работы планируется завершить в декабре 2019 года.

Специалисты заменят и отремонтируют поврежденные слои асфальта и устранят колейность (углубленные следы на асфальте от колес транспорта - прим.Ред.).

- Для повышения уровня безопасности дорожного движения дорожники восстановят пешеходное ограждение, выполнят работы по восстановлению тротуаров, - рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.

А уже окончания работ нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Сейчас подрядчик уже приступил к демонтажу бордюрного камня и установке нового.

Стоимость работ составляет 33, 5 миллиона рублей.

Напомним, капитальный ремонт на плато Ай-Петри начнется в 2021 году. А до этого специалисты подготовят проектно-сметную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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