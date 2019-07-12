Организаторам фиктивных фирм в Крыму грозит тюремный срок
За первое полугодие 2019 года возбуждены уголовные дела по фактам создания 8 фиктивных юридических лиц. Теперь им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные рабы или лишение свободы сроком до трех лет.
В налоговой Крыма предупреждают, что как только вы дали мошенникам свои документы для регистрации фиктивных организаций, то уже стали соучастником преступления.
И теперь только несете имущественную ответственность по долгам фиктивной фирмы.
- Такого гражданина привлекут к административной или уголовной ответственности за незаконные действия при государственной регистрации, - подчеркнули в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.
А В ЭТО ВРЕМЯ
У злостного неплательщика налогов в Крыму забрали дорогой джип. Он должен службе 3 миллиона рублей, а полмиллиона из этой суммы - транспортный налог.
ИСТОЧНИК KP.RU