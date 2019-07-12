2019-07-12T13:07:02+03:00
Общество

Организаторам фиктивных фирм в Крыму грозит тюремный срок

С начала года "накрыли" 8 мошенников
Александра КОРШУНОВА
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Налоговая служба предупреждает об ответственности. Фото: УМВД России по Хабаровскому краюНалоговая служба предупреждает об ответственности. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
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За первое полугодие 2019 года возбуждены уголовные дела по фактам создания 8 фиктивных юридических лиц. Теперь им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные рабы или лишение свободы сроком до трех лет.

В налоговой Крыма предупреждают, что как только вы дали мошенникам свои документы для регистрации фиктивных организаций, то уже стали соучастником преступления.

И теперь только несете имущественную ответственность по долгам фиктивной фирмы.

- Такого гражданина привлекут к административной или уголовной ответственности за незаконные действия при государственной регистрации, - подчеркнули в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У злостного неплательщика налогов в Крыму забрали дорогой джип. Он должен службе 3 миллиона рублей, а полмиллиона из этой суммы - транспортный налог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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