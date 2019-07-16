В Севастополе на управляющие компании завели 4 уголовных дела

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-16T09:38:43+03:00

Они подозреваются в подделке подписей собственников жилья

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В Севастополе по инициативе прокуратуры возбуждены уголовные дела за подделку протоколов общих собраний многоквартирных домов при выборе управляющей компании

- Протоколы голосований собственников квартир по вопросам выбора управляющей организации для управления 4 многоквартирными домами по ул. Коммунистической, Н. Музыки, Л. Толстого и Хрусталева содержат подписи от имени лиц, не участвовавших в голосовании, - сообщает прокуратура города Севастополя.

Благодаря такой подделке эти дома ушли под управление ООО «ЖЭК» и ООО «Мой дом».

На сегодняшний день возбуждены 4 уголовных дела за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов.

Подозреваемым по ч. 1 ст. 327 Уголовного Кодекса РФ грозит лишение свободы до двух лет. Ход расследования уголовных дел прокуратура взяла под сво контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU