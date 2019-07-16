2019-07-16T10:15:56+03:00
Общество

Керчанин заплатит штраф за размещение нацисткой символики в Интернете

Ее пропаганда на территории России запрещена
Александра КОРШУНОВА
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Молодой человек раскаялся в содеянномМолодой человек раскаялся в содеянномФото: "КП" Архив
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За размещение в Интернете экстремистских материалов житель Керчи получил штраф. В мае сотрудники Погрануправления заметили, что 22-летний гражданин разместил на своей странице «Вконтакте» материалы, которые публично демонстрирует символику, сходную с нацисткой.

А ее пропаганда на территории Российской Федерации вообще запрещена.

- В ходу судебного заседания молодой человек признал свою вину в совершении правонарушения и раскаялся в содеянном, - рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым.

Керченский городской суд признал парня виновным в совершении административного правонарушения.

Назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей с конфискацией системного блока, с помощью которого размещались запрещенные материалы.

Напомним, в марте в Ялте накрыли ячейку экстремисткой секты. Сотрудники ФСБ изъяли у них 1,5 миллиона рублей и запрещенную литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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