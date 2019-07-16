Керчанин заплатит штраф за размещение нацисткой символики в Интернете
За размещение в Интернете экстремистских материалов житель Керчи получил штраф. В мае сотрудники Погрануправления заметили, что 22-летний гражданин разместил на своей странице «Вконтакте» материалы, которые публично демонстрирует символику, сходную с нацисткой.
А ее пропаганда на территории Российской Федерации вообще запрещена.
- В ходу судебного заседания молодой человек признал свою вину в совершении правонарушения и раскаялся в содеянном, - рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым.
Керченский городской суд признал парня виновным в совершении административного правонарушения.
Назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей с конфискацией системного блока, с помощью которого размещались запрещенные материалы.
Напомним, в марте в Ялте накрыли ячейку экстремисткой секты. Сотрудники ФСБ изъяли у них 1,5 миллиона рублей и запрещенную литературу.
ИСТОЧНИК KP.RU