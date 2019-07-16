На центральной улице Симферополя начали ремонтировать тротуар

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-16T11:28:47+03:00

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В Симферополе на улице Пушкина дорожники начали ремонтировать тротуар на улице Пушкина. Как рассказал директор МБУ «Город» Николай Коновалов, там укладывают горячий асфальт.

На участке трудятся 10 рабочих. В ходе работ уже израсходовано 20 тонн асфальта и 20 кубов щебня.

- В рамках содержания улично-дорожной сети бригада «Города» с привлечением специализированной техники произвела замену 180 квадратов асфальта на тротуаре по улице Пушкина 27-29, - дополнил Коновалов.

Кроме того, там же работники устранили провал тротуарной плитки.

Также в ближайшее время сотрудники предприятия по просьбе жителей отремонтируют тротуар на проспекте Победы.

Напомним, на ремонт дорог в крымской столице дополнительно выделят 388 миллионов рублей. Работы в рамках нацпроекта планируется провести на 26 улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU