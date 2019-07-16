2019-07-16T12:26:29+03:00
Общество

В Севастополе на несколько дней перекроют спуск Котовского

Это связано с проведением на объекте ремонтных работ
Александра КОРШУНОВА
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Дорогу закроют вечером 17 июляДорогу закроют вечером 17 июляФото: из архива "КП"
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В Севастополе на несколько дней перекроют спуск Котовского. Ограничения будут действовать из-за проведения ремонтных работ.

Как передает «Независимое телевидение Севастополя», дорогу перекроют 17 июля в 22.00.

Там нельзя будет ездить любому транспорту, кроме специального.

- Спуск для автомобилистов откроют 22 июля в 5 утра, - указано в сообщении.

Напомним, спуск Котовского разрушил сильный ливень, который прошел в городе в начале июня. Почти сразу, как только вода начала отступать, на объекте начались ремонтные работы.

Вскоре там открыли движение для автомобилистов, но с ограничением – 30 километров в час.

В правительстве города рассказали, что на объекте задействовано до 14 дорожных рабочих, 16 единиц спецтехники с механизаторами и 2 мастера СМР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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