В Севастополе на несколько дней перекроют спуск Котовского
В Севастополе на несколько дней перекроют спуск Котовского. Ограничения будут действовать из-за проведения ремонтных работ.
Как передает «Независимое телевидение Севастополя», дорогу перекроют 17 июля в 22.00.
Там нельзя будет ездить любому транспорту, кроме специального.
- Спуск для автомобилистов откроют 22 июля в 5 утра, - указано в сообщении.
Напомним, спуск Котовского разрушил сильный ливень, который прошел в городе в начале июня. Почти сразу, как только вода начала отступать, на объекте начались ремонтные работы.
Вскоре там открыли движение для автомобилистов, но с ограничением – 30 километров в час.
В правительстве города рассказали, что на объекте задействовано до 14 дорожных рабочих, 16 единиц спецтехники с механизаторами и 2 мастера СМР.
ИСТОЧНИК KP.RU