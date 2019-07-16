Крымские власти выделят на ремонт кровель 300 миллионов рублей
Из бюджета Крыма выделят 300 миллионов рублей на капитальный ремонт кровель домов. Но при этом главы администраций и управляющие компаний должны получить письменное согласие от жителей, чтобы работы проводились в осенне-зимний период.
Также актуальной остается проблема уборка территорий, вывоза мусора. Его формирование и расчет норм накопления в городах и районах Крыма.
- Конечно, нельзя забывать про тему формирования списка необходимого оборудования и персонала для эффективного содержания территорий, которые закреплены за каждым должностным лицом, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Этот список и все затраты нужно сформировать для проведения заседания в Госсовете РК.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Симферополе начали ремонтировать тротуар на улице Пушкина. Рабочие кладут там горячий асфальт. А в ближайшее время аналогичные работы начнутся на проспекте Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU