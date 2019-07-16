Крымские власти выделят на ремонт кровель 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-16T15:03:15+03:00

Теперь нужно получить на это согласие жителей Фото: Юлия НУРКАЕВА

Замену будут делать в осенне-зимний период

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Из бюджета Крыма выделят 300 миллионов рублей на капитальный ремонт кровель домов. Но при этом главы администраций и управляющие компаний должны получить письменное согласие от жителей, чтобы работы проводились в осенне-зимний период.

Также актуальной остается проблема уборка территорий, вывоза мусора. Его формирование и расчет норм накопления в городах и районах Крыма.

- Конечно, нельзя забывать про тему формирования списка необходимого оборудования и персонала для эффективного содержания территорий, которые закреплены за каждым должностным лицом, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Этот список и все затраты нужно сформировать для проведения заседания в Госсовете РК.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Симферополе начали ремонтировать тротуар на улице Пушкина. Рабочие кладут там горячий асфальт. А в ближайшее время аналогичные работы начнутся на проспекте Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU