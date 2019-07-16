2019-07-16T18:07:51+03:00
Общество

Около 70 населенных пунктов Крыма могут попасть в зону подтопления

В ближайшие сутки прогнозируется повышение уровня рек
Александра КОРШУНОВА
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Опасными являются Бахчисарайский, Кировский и Белогорский районы. Фото: пресс-служба МЧС РКОпасными являются Бахчисарайский, Кировский и Белогорский районы. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму более 70 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления. В республике сотрудники МЧС находятся в постоянно готовности для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, с 16 по 17 июля ожидается повышение уровней рек и водохранилищ на территории полуострова. Но это не будет достигать опасных отметок.

- На территории Республики Крым наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача (Бахчисарайский район), Субаш (Кировский район), Биюк-Карасу (Белогорский район), - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он также напомнил и об ответственности, чтобы не повторилась ситуация, которая сложилась на полуострове в 2015 году. Тогда из-за за загромождений поваленными деревьями, мусором и сухостоем произошло ЧП на участках вдоль русла реки Альма.

В результате зафиксировали 245 фактов подтоплений домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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