Около 70 населенных пунктов Крыма могут попасть в зону подтопления

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-16T18:07:51+03:00

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В Крыму более 70 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления. В республике сотрудники МЧС находятся в постоянно готовности для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, с 16 по 17 июля ожидается повышение уровней рек и водохранилищ на территории полуострова. Но это не будет достигать опасных отметок.

- На территории Республики Крым наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача (Бахчисарайский район), Субаш (Кировский район), Биюк-Карасу (Белогорский район), - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он также напомнил и об ответственности, чтобы не повторилась ситуация, которая сложилась на полуострове в 2015 году. Тогда из-за за загромождений поваленными деревьями, мусором и сухостоем произошло ЧП на участках вдоль русла реки Альма.

В результате зафиксировали 245 фактов подтоплений домов.

ИСТОЧНИК KP.RU