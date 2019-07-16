2019-07-16T09:44:26+03:00
Общество

В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках

В МЧС призывают соблюдать осторожность
Анастасия ЖУКОВА
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Из-за дождей реки поднимутсяИз-за дождей реки поднимутсяФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 16 июля ожидается подъем уровня воды в реках.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма, в отдельных реках ожидается подъем на 0.5-1.5 метра - к счастью, без достижения опасных отметок.

Тем не менее, в чрезвычайном ведомстве призвали быть осторожными. В районе вашего дома стоит очистить от мусора водосбросные канавы, иметь при себе документы и личные вещи, дабы их не затопило.

Если вы опасаетесь подъема воды, закройте вентиляционные отверстия в подвалах - чтобы туда не попала вода, предусмотрите вывод животных и птиц в безопасное место из подтапливаемых помещений.

При возникновении подтопления звоните по телефону 101, с мобильного 112.

Как сообщалось, 16 июля в Крыму ожидаются дожди, местами - с крупным градом. Зато к выходным погода снова станет летней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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