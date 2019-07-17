Следком проводит проверку по факту массового отравления в детском лагере под Евпаторией
По факту отправления 40 детей в оздоровительном лагере "Лучистый" под Евпаторией сотрудники Главного следственного управления Следкома по Республике Крым проводят доследственную проверку.
Как рассказали КП-Крым в пресс-службе ведомства, сообщение по факту произошедшего зарегистрировано.
- На данный момент проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, - дополнили в управлении.
Напомним, ЧП произошло в детском лагере "Лучистый" под Евпаторией. Там плохо себя почувствовали больше 40 постояльцев. Сейчас выясняются причины недомогания.
Но у всех одинаковые симптомы - рвота и диарея.
На данный момент детям оказывается медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.
Все, кто жаловался на недомогание, приехали на отдых на полуостров из Казани. Их возраст - от 7 до 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU