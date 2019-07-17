Следком проводит проверку по факту массового отравления в детском лагере под Евпаторией

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-17T10:38:14+03:00

Там отправились более 40 детей

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По факту отправления 40 детей в оздоровительном лагере "Лучистый" под Евпаторией сотрудники Главного следственного управления Следкома по Республике Крым проводят доследственную проверку.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе ведомства, сообщение по факту произошедшего зарегистрировано.

- На данный момент проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, - дополнили в управлении.

Напомним, ЧП произошло в детском лагере "Лучистый" под Евпаторией. Там плохо себя почувствовали больше 40 постояльцев. Сейчас выясняются причины недомогания.

Но у всех одинаковые симптомы - рвота и диарея.

На данный момент детям оказывается медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.

Все, кто жаловался на недомогание, приехали на отдых на полуостров из Казани. Их возраст - от 7 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU