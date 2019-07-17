2019-07-17T10:06:20+03:00
Происшествия

В крымском лагере отравились более 40 детей

Группа приехала из Казани
Александра КОРШУНОВА
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Их возраст - от 7 до 17 лет. Фото: официальный сайт лагеряИх возраст - от 7 до 17 лет. Фото: официальный сайт лагеря
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В детском оздоровительном лагере "Лучистый", который находится под Евпаторией, во вторник вечером плохо себя почувствовали более 40 детей.

Сейчас выясняется, отравление это или вирусная инфекция. У пострадавших очень схожие симптомы - рвота и диарея.

Все, кто жаловался на недомогание, приехали на отдых на полуостров из Казани. Их возраст - от 7 до 17 лет.

Детям оказывается медицинская помощь. Помимо детей, пожаловались на недомогание и взрослые - вожатые отрядов.

По состоянию на 8 утра среды, 17 июля, число госпитализированных из детского лагеря "Лучистый" возросло до 54 человек, из них 49 детей и 5 вожатых.

Все они находятся в Евпаторийской городской больнице, состояние - средней тяжести, угрозы для жизни нет.

- Оказывается вся необходимая стационарная помощь, самочувствие пациентов - близкое к удовлетворительному, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Как утверждают в дирекции лагеря, вожатые и педагоги работают в штатном режиме.

Сейчас в санатории находятся около 700 детей. Причин для паники, по мнению работников санатория, нет. В лагере регулярно проводятся проверки. От других групп (а здесь отдыхают дети со всей России) жалоб нет поступало.

Следственный комитет уже проводит доследственную проверку по факту массового отравления.

- На данный момент проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, - сообщили в СКР.

По данным Роспотребнадзора, причина заболевания - норовирус, острая кишечная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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