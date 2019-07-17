2019-07-17T09:57:24+03:00
Происшествия

Стало известно, почему заболели более 50 человек в детском лагере под Евпаторией

Роспотребнадзор озвучил результаты проверки
Анастасия ЖУКОВА
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В детском лагере "Лучистый" сейчас отдыхают порядка 700 детей. Фото: страничка лагеря ВКонтактеВ детском лагере "Лучистый" сейчас отдыхают порядка 700 детей. Фото: страничка лагеря ВКонтакте
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Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в детском оздоровительном лагере "Лучистый" (поселок Заозерное под Евпаторией).

Оттуда, напомним, увезли в больницу 54 человека с диагнозом "острая кишечная инфекция". Из них 49 детей и пятеро вожатых.

- В течение суток проведена этиологическая расшифровка группового заболевания среди детей в ДОЛ «Лучистый», - рассказали в крымском управлении Роспотребнадзора. - По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус.

Норовирус - распространенная кишечная инфекция, вызывает гастроэнтерит. Передается при употреблении зараженной воды, купании в водоемах и общественных бассейнах. Можно "подцепить" микроб через плохо вымытые овощи, грязную посуду или немытые руки. Бывают случаи заражения и воздушно-капельным путем.

- Продолжается проведение комплекса лабораторных исследований с целью установления источника инфекции и факторов передачи. Реализуется комплекс дезинфекционных мероприятий, - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, все заболевшие находятся в стационаре Евпаторийской городской больницы в состоянии средней тяжести. Угрозы для жизни нет. Детей осмотрел внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Крыма.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту массового заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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