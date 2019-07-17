Количество пострадавших от отравления в детском лагере "Лучистый" возросло до 54 человек
По состоянию на 8 утра из детского лагеря "Лучистый", который находится под Евпаторией, госпитализировали 54 человека. Из них 49 детей и 5 вожатых.
Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Минздрава Крыма, пострадавшие находятся в "Евпаторийском городской больнице" в состоянии средней тяжести.
- Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие - близкое к удовлетворительному, - уточнили в министерстве.
Детей осмотрел главный внештатный инфекционист Минздрава Крыма.
Тактика лечения согласована.
Как уточнили корреспонденту в собственном источнике, заболевшие - гости из Татарстана. Все необходимые пробы уже взяты, но результаты на данный момент пока не получены.
Кстати, Следком Крыма начал доследственную проверку по факту произошедшего в лагере.Сейчас выясняются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU