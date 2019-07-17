2019-07-17T08:59:12+03:00
Происшествия

Количество пострадавших от отравления в детском лагере "Лучистый" возросло до 54 человек

Детей и вожатых госпитализировали
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Они находятся в городской больнице в ЕвпаторииОни находятся в городской больнице в ЕвпаторииФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По состоянию на 8 утра из детского лагеря "Лучистый", который находится под Евпаторией, госпитализировали 54 человека. Из них 49 детей и 5 вожатых.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Минздрава Крыма, пострадавшие находятся в "Евпаторийском городской больнице" в состоянии средней тяжести.

- Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие - близкое к удовлетворительному, - уточнили в министерстве.

Детей осмотрел главный внештатный инфекционист Минздрава Крыма.

Тактика лечения согласована.

Как уточнили корреспонденту в собственном источнике, заболевшие - гости из Татарстана. Все необходимые пробы уже взяты, но результаты на данный момент пока не получены.

Кстати, Следком Крыма начал доследственную проверку по факту произошедшего в лагере.Сейчас выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 2 тысяч призывников начали службу на Черноморском флоте
В Крыму возбудили уголовные дела по факту госпитализации детей из детского лагеря «Лучистый»
На трассе Судак- Алушта в ДТП погибла женщина
Следком проводит проверку по факту массового отравления в детском лагере под Евпаторией
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 17 июля
Крым получит еще 81,5 млрд на реализацию ФЦП
В Крыму 15 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Около 70 населенных пунктов Крыма могут попасть в зону подтопления
Симферопольцы ставят под сомнение реальные сроки окончания работ на набережной реки Салгир
В Севастополе боятся, что турнир по регби разрушит главный стадион города
В Ялте появится светомузыкальный фонтан
Крымские власти выделят на ремонт кровель 300 миллионов рублей
Крымские налоговики нашли у гражданина Грузии 110 литров вина «без документов»
Крымские музейщики готовы передать суду Амстердама все требуемые документы на скифское золото
Грузовики с трассы «Таврида» перенаправят на старую дорогу «Симферополь-Керчь»
В Севастополе на несколько дней перекроют спуск Котовского
В Черноморском районе в песке застряла легковушка с двумя детьми
На центральной улице Симферополя начали ремонтировать тротуар