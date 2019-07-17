Количество пострадавших от отравления в детском лагере "Лучистый" возросло до 54 человек

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-17T08:59:12+03:00

Они находятся в городской больнице в Евпатории Фото: "КП" Архив

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По состоянию на 8 утра из детского лагеря "Лучистый", который находится под Евпаторией, госпитализировали 54 человека. Из них 49 детей и 5 вожатых.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Минздрава Крыма, пострадавшие находятся в "Евпаторийском городской больнице" в состоянии средней тяжести.

- Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие - близкое к удовлетворительному, - уточнили в министерстве.

Детей осмотрел главный внештатный инфекционист Минздрава Крыма.

Тактика лечения согласована.

Как уточнили корреспонденту в собственном источнике, заболевшие - гости из Татарстана. Все необходимые пробы уже взяты, но результаты на данный момент пока не получены.

Кстати, Следком Крыма начал доследственную проверку по факту произошедшего в лагере.Сейчас выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU