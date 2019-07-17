В Крыму возбудили уголовные дела по факту госпитализации детей из детского лагеря «Лучистый»
Следственные органы возбудили уголовные дела по факту госпитализации детей, которые отдыхали в детском лагере «Лучистый». Он находится в районе Евпатории, в поселке Заозерное.
- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), - уточнили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК.
Как сообщает следствие, в период с 15 по 17 июля в городскую больницу Евпатории доставили 54 человека. Из них 49 детей, а еще 5 - вожатых.
Их состояние тяжести, угрозы для жизни нет.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Кстати, в Роспотребнадзоре рассказали, почему заболели более 50 человек в детском лагере. В ведомстве озвучили результаты проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU