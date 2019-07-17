Из оздоровительного лагеря под Евпаторией госпитализировали еще двоих детей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-17T16:42:47+03:00

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В Евпаторийскую городскую больницу госпитализировали еще двоих детей из детского оздоровительного лагеря «Лучистый». Он находится в поселке Заозерное.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава Крыма, они находятся в состоянии средней тяжести.

- По состоянию на 15.00 всего госпитализировано 56 человек (51 детей и подростков, 5 вожатых), - уточнили в Минздраве.

Состояние пациентов стабильное.

Кроме того, корреспонденту издания стало известно, что 49 ребят, которых госпитализировали, приехали на отдых из Татарстана.

Напомним, на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора. Они уже вязли необходимые пробы, результаты исследований будут готовы в ближайшие 72 часа.

Также там находится уполномоченный по правам ребенка РК Ирина Клюева. Она отметила, что, если виноваты сотрудники, то за это ответит их руководство.

ИСТОЧНИК KP.RU