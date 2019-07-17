2019-07-17T12:58:38+03:00
Происшествия

"Если виноваты сотрудники пищеблока, ответит их руководство": Из-за массового отравления в лагерь под Евпаторией приехала детский омбудсмен

За три дня госпитализировали более 50 человек
Галина КОВАЛЕНКОАлександра КОРШУНОВА
Поделиться:
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева. Фото: FacebookУполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева. Фото: Facebook
Изменить размер текста:

В течении 72-х часов станут известны результаты смывов и анализов пробы, которые взяли сотрудники Роспотребнадзора в детском лагере "Лучистый", который находится под Евпаторией. По их результатам власти решат, кто понесет ответственность.

Напомним, в больницу с острой кишечной инфекцией с 15 до 17 июля попали 54 человека. Из них 49 детей, а еще 5 - вожатых.

- Если выяснится, что нарушения допустили сотрудники пищеблока, то будет отвечать руководство лагеря, которое их приняло на работу. Если же выяснится, что просто кто-то что-то купил за пределами лагеря и угостил своих товарищей, то это совсем другое, - рассказала - уполномоченный по защите прав детей по РК Ирина Клюева.

Столовая на территории одна, она обслуживает всех детей, находящихся в лагере. Сейчас в "Лучистом" отдыхают 670 человек.

- Из 8 корпусов пострадал только один, - отметила Клюева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по факту госпитализации воспитанников лагеря «Лучистый» в поселке Заозерное.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Роспотребнадзоре уже определили возбудителя кишечной инфекции. Им оказался норовирус.

СПРАВКА "КП"

Норовирус - распространенная кишечная инфекция, вызывает гастроэнтерит. Передается при употреблении зараженной воды, купании в водоемах и общественных бассейнах. Можно "подцепить" микроб через плохо вымытые овощи, грязную посуду или немытые руки. Бывают случаи заражения и воздушно-капельным путем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, почему заболели более 50 человек в детском лагере под Евпаторией

Роспотребнадзор озвучил результаты проверки (подробнее).

В крымском лагере отравились более 40 детей

Группа приехала из Казани (подробнее).

В Крыму возбудили уголовные дела по факту госпитализации детей из детского лагеря «Лучистый»

Пострадали 54 человека (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из оздоровительного лагеря под Евпаторией госпитализировали еще двоих детей
На набережной Симферополя во время реконструкции вырубили 600 деревьев
В ближайшие часы на Крым обрушатся сильные ливни, грозы и град
Кинотеатр «Симферополь» пообещали восстановить в течение двух лет
В Тихой бухте загорелся грузовой автомобиль
В Симферополе до 1 сентября отремонтируют 18 улиц
Более 2 тысяч призывников начали службу на Черноморском флоте
В Крыму возбудили уголовные дела по факту госпитализации детей из детского лагеря «Лучистый»
На трассе Судак- Алушта в ДТП погибла женщина
Количество пострадавших от отравления в детском лагере "Лучистый" возросло до 54 человек
Следком проводит проверку по факту массового отравления в детском лагере под Евпаторией
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 17 июля
Крым получит еще 81,5 млрд на реализацию ФЦП
В Крыму 15 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Около 70 населенных пунктов Крыма могут попасть в зону подтопления
Симферопольцы ставят под сомнение реальные сроки окончания работ на набережной реки Салгир
В Севастополе боятся, что турнир по регби разрушит главный стадион города
В Ялте появится светомузыкальный фонтан
Крымские власти выделят на ремонт кровель 300 миллионов рублей
Крымские налоговики нашли у гражданина Грузии 110 литров вина «без документов»
Крымские музейщики готовы передать суду Амстердама все требуемые документы на скифское золото
Грузовики с трассы «Таврида» перенаправят на старую дорогу «Симферополь-Керчь»
В Севастополе на несколько дней перекроют спуск Котовского
В Черноморском районе в песке застряла легковушка с двумя детьми
На центральной улице Симферополя начали ремонтировать тротуар