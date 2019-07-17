"Если виноваты сотрудники пищеблока, ответит их руководство": Из-за массового отравления в лагерь под Евпаторией приехала детский омбудсмен

В течении 72-х часов станут известны результаты смывов и анализов пробы, которые взяли сотрудники Роспотребнадзора в детском лагере "Лучистый", который находится под Евпаторией. По их результатам власти решат, кто понесет ответственность.

Напомним, в больницу с острой кишечной инфекцией с 15 до 17 июля попали 54 человека. Из них 49 детей, а еще 5 - вожатых.

- Если выяснится, что нарушения допустили сотрудники пищеблока, то будет отвечать руководство лагеря, которое их приняло на работу. Если же выяснится, что просто кто-то что-то купил за пределами лагеря и угостил своих товарищей, то это совсем другое, - рассказала - уполномоченный по защите прав детей по РК Ирина Клюева.

Столовая на территории одна, она обслуживает всех детей, находящихся в лагере. Сейчас в "Лучистом" отдыхают 670 человек.

- Из 8 корпусов пострадал только один, - отметила Клюева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по факту госпитализации воспитанников лагеря «Лучистый» в поселке Заозерное.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Роспотребнадзоре уже определили возбудителя кишечной инфекции. Им оказался норовирус.

СПРАВКА "КП"

Норовирус - распространенная кишечная инфекция, вызывает гастроэнтерит. Передается при употреблении зараженной воды, купании в водоемах и общественных бассейнах. Можно "подцепить" микроб через плохо вымытые овощи, грязную посуду или немытые руки. Бывают случаи заражения и воздушно-капельным путем.

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