В Черноморском районе из-за технологического нарушения без света остались 23 тысячи человек
Из-за непогоды в Черноморском районе два раза происходило отключение электричества. Во время дождя и шквалистого ветра без света остались больше 23 тысяч жителей.
Первый раз отключение произошло в 11.52.
Это суммарно 11 населенных пунктов, в 3 из них - частично.
Сотрудники предприятия «Крымэнерго» начали перезаписывать потребителей уже через несколько минут.
Второй раз свет в домах жителей выключился в 12.55, но уже на другом участке сетей Черноморского района.
- Частично прекращалось электроснабжение 16 336 человек суммарной мощностью 9,7 МВт - 15 населенных пунктов. В 11 из них электроснабжение восстановили уже через 7 минут, в 13.02, - дополнили в «Крымэнерго».
А уже в половину второго электроэнергия поступила в дома всех ранее обесточенных потребителей.
Напомним, в Крыму на 17 июля объявили штормовое предупреждение. Местами возможны сильный дождь, грозы и ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU