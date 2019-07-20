2019-07-20T15:15:18+03:00
Общество

На грузовой платформе в Бахчисарае пройдет капитальный ремонт

Ее построили в 1975 году
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Площадь платформы - почти 1000 квадратных метровПлощадь платформы - почти 1000 квадратных метровФото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ
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Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по ремонту грузовой платформы в Бахчисарае. Как рассказали в пресс-службе ведомства, она была построена в 1975 году.

Площадь платформы составляет почти 1000 квадратных метров. Там выдаются повагонные отправки грузов, которые допускаются к хранению на открытых площадках.

Кроме того, там принимаются и выдаются повагонные и мелкие отправки.

СПРАВКА «КП»

Железнодорожная станция Бахчисарай открылась в 1875 году в составе участка Лозовая - Севастополь. Остановка была полностью электрифицирована в 1973 году.

Сегодня на станции ежедневно останавливается восемь пар электропоездов сообщением Симферополь - Севастополь. Там действуют кассы пригородного и междугородного сообщения, камера хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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