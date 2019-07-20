На грузовой платформе в Бахчисарае пройдет капитальный ремонт
Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по ремонту грузовой платформы в Бахчисарае. Как рассказали в пресс-службе ведомства, она была построена в 1975 году.
Площадь платформы составляет почти 1000 квадратных метров. Там выдаются повагонные отправки грузов, которые допускаются к хранению на открытых площадках.
Кроме того, там принимаются и выдаются повагонные и мелкие отправки.
СПРАВКА «КП»
Железнодорожная станция Бахчисарай открылась в 1875 году в составе участка Лозовая - Севастополь. Остановка была полностью электрифицирована в 1973 году.
Сегодня на станции ежедневно останавливается восемь пар электропоездов сообщением Симферополь - Севастополь. Там действуют кассы пригородного и междугородного сообщения, камера хранения.
ИСТОЧНИК KP.RU