В Ялте запретили 24 сайта для продажи квартир в «проблемных» дома

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-22T08:45:23+03:00

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Прокуратура в Ялте проверила, как местные застройщики соблюдают закон о долевом строительстве многоэтажек.

- Установлено, что 24 интернет-сайта содержат предложения о продаже жилья от застройщиков, которые не имеют права привлекать денежные средства дольщиков до окончания строительства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Вся закавыка в том, что компании-застройщики возводят дома с нарушениями градостроительного и земельного законодательства.

Прокуратура Ялты, чтобы уберечь желающих купить квартиры от рискованного вложения денег, предъявила 24 исковых заявления о признании рекламы запрещенной и блокировке интернет-сайтов.

Городской суд поддержал требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU