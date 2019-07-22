В Ялте запретили 24 сайта для продажи квартир в «проблемных» дома
Прокуратура в Ялте проверила, как местные застройщики соблюдают закон о долевом строительстве многоэтажек.
- Установлено, что 24 интернет-сайта содержат предложения о продаже жилья от застройщиков, которые не имеют права привлекать денежные средства дольщиков до окончания строительства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Вся закавыка в том, что компании-застройщики возводят дома с нарушениями градостроительного и земельного законодательства.
Прокуратура Ялты, чтобы уберечь желающих купить квартиры от рискованного вложения денег, предъявила 24 исковых заявления о признании рекламы запрещенной и блокировке интернет-сайтов.
Городской суд поддержал требования прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU