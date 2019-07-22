"Возьми все денежки, положи в платочек": Лже-гадалка украла у жительницы Севастополя 300 тысяч

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-22T17:53:52+03:00

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У жительницы Севастополя украли 300 тысяч рублей. Точнее, она сама отдала их мошеннице.

Около дома к девушке подошла женщина - на вид лет 50-60. Безобидная вроде бы, добрая. Одета в серый костюм с узором цветков. Как такая может представлять опасность?

- На вас порча! - сходу заявила дама нашей героине. - Нужно ее срочно снять! Я ведунья потомственная, уж поверьте, я знаю, что говорю! Иначе будет вам лихо...

- Боже мой! - всплеснула руками доверчивая девушка. - Что же делать?

- Слушай меня внимательно, милая. Возьми из дома все деньги. Все-все-все! Положи в платок...

В общем, платочек со всеми своими сбережениями наивная жительница Севастополя принесла в оговоренное место и прочла молитву. Через 40 дней, как наказала ведунья, она вернулась назад, чтобы забрать накопления, вот только денег там уже не был, сообщил КП-Крым компетентный источник.

В платочке было ни много, ни мало - 300 тысяч рублей. Лишившись такой солидной суммы, жительница Севастополя отправилась в правоохранительные органы - писать заявление.

Ушлую "гадалку" уже ищут.

Напомним, клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль. У нее из сумки вытащили 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU