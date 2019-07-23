В Крыму нет проблем в межнациональных отношениях
На Крымском полуострове отношения между людьми разных наций складываются позитивно. Такую оценку ситуации дал председатель комитета ГД РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
- Мы довольны ситуацией межнациональных отношений в Крыму. Не вижу никаких острых тем для обсуждений. Есть вопросы, связанные с тем, что нужно серьезнее относиться к религиозной тематике, обращениям тех граждан, которые хотели бы реализовать свои религиозные возможности и потребности, - цитирует Крымское информационное агентство слова председателя комитета ГД РФ.
Политик отметил, что на полуострове очень много делается для реабилитированных народов. В том числе у представителей этих народов есть возможность изучать свой родной язык.
Также депутат ГД РФ подчеркнул, что в Крыму для реабилитированных народов возводятся новые мечети и жилый дома.
ИСТОЧНИК KP.RU