В Крыму нет проблем в межнациональных отношениях

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-23T11:59:00+03:00

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На Крымском полуострове отношения между людьми разных наций складываются позитивно. Такую оценку ситуации дал председатель комитета ГД РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

- Мы довольны ситуацией межнациональных отношений в Крыму. Не вижу никаких острых тем для обсуждений. Есть вопросы, связанные с тем, что нужно серьезнее относиться к религиозной тематике, обращениям тех граждан, которые хотели бы реализовать свои религиозные возможности и потребности, - цитирует Крымское информационное агентство слова председателя комитета ГД РФ.

Политик отметил, что на полуострове очень много делается для реабилитированных народов. В том числе у представителей этих народов есть возможность изучать свой родной язык.

Также депутат ГД РФ подчеркнул, что в Крыму для реабилитированных народов возводятся новые мечети и жилый дома.

ИСТОЧНИК KP.RU