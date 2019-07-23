Инженер «Воды Крыма» попался на взятке в 160 тысяч рублей
Сотрудник предприятия «Вода Крыма» может сесть в тюрьму на 12 лет за получение взятки. В следственных органах рассказали, что инженер получил 160 тысяч рублей.
А передал ему деньги посредник.
Оказалось, что взятку через «третье лицо» ему передали от предпринимателя Судака. А тот в свою очередь незаконно пользовался системой водоснабжения и водоотведения.
В момент передачи денег «подоспели» правоохранители.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего,
По факту возбуждено два уголовных дела.
Напомним, сотрудника предприятия "Крымэнерго" задержали за взятку в 35 тысяч рублей. За эти деньги он не должен был составлять акт о нарушении.
А через несколько дней мастера задержали при получении денег. Ему грозит тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU