Инженер «Воды Крыма» попался на взятке в 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-23T16:08:57+03:00

Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Сотрудник предприятия «Вода Крыма» может сесть в тюрьму на 12 лет за получение взятки. В следственных органах рассказали, что инженер получил 160 тысяч рублей.

А передал ему деньги посредник.

Оказалось, что взятку через «третье лицо» ему передали от предпринимателя Судака. А тот в свою очередь незаконно пользовался системой водоснабжения и водоотведения.

В момент передачи денег «подоспели» правоохранители.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего,

По факту возбуждено два уголовных дела.

Напомним, сотрудника предприятия "Крымэнерго" задержали за взятку в 35 тысяч рублей. За эти деньги он не должен был составлять акт о нарушении.

А через несколько дней мастера задержали при получении денег. Ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU