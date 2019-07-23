2019-07-23T16:08:57+03:00
Происшествия

Инженер «Воды Крыма» попался на взятке в 160 тысяч рублей

Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
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Деньги ему передал посредникДеньги ему передал посредникФото: "КП" Архив
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Сотрудник предприятия «Вода Крыма» может сесть в тюрьму на 12 лет за получение взятки. В следственных органах рассказали, что инженер получил 160 тысяч рублей.

А передал ему деньги посредник.

Оказалось, что взятку через «третье лицо» ему передали от предпринимателя Судака. А тот в свою очередь незаконно пользовался системой водоснабжения и водоотведения.

В момент передачи денег «подоспели» правоохранители.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего,

По факту возбуждено два уголовных дела.

Напомним, сотрудника предприятия "Крымэнерго" задержали за взятку в 35 тысяч рублей. За эти деньги он не должен был составлять акт о нарушении.

А через несколько дней мастера задержали при получении денег. Ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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