В Крыму по факту драки фотоживодеров с туристами возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту группового хулиганства из-за массовой драки туристов и фотоживодеров в Судаке.
Напомним, в соцсети попало видео, где запечатлено, как под стенами Судакской крепости группа людей избивает туристов. По информации местного блогера Александра Кирьякова, нападающие на видео - нелегальные "бизнесмены", которые зарабатывают на фотографиях с животными. Туристы отказались оплатить снимки, и "предприниматели" решили выбить деньги.
Ход расследования - под особым контролем прокуратуры.
- Это вопиющий случай, проявление бандитизма! - заявил глава администрации Судака Андрей Некрасов.
Он призвал туристов не поддерживать нелегальный бизнес фотографов с животными.
Фотоживодеры бьют туристов! Город Судак. Лето 2019.Конфликт произошел у стен Судакской крепости. Фото: предоставлено Александром Кирьяковым
ИСТОЧНИК KP.RU