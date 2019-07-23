2019-07-23T22:04:10+03:00
Происшествия

В Крыму по факту драки фотоживодеров с туристами возбудили уголовное дело

Расследование - на контроле у прокуратуры
Анастасия ЖУКОВА
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Фотографы избивают туриста. Фото: скриншот с видеоФотографы избивают туриста. Фото: скриншот с видео
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Полиция возбудила уголовное дело по факту группового хулиганства из-за массовой драки туристов и фотоживодеров в Судаке.

Напомним, в соцсети попало видео, где запечатлено, как под стенами Судакской крепости группа людей избивает туристов. По информации местного блогера Александра Кирьякова, нападающие на видео - нелегальные "бизнесмены", которые зарабатывают на фотографиях с животными. Туристы отказались оплатить снимки, и "предприниматели" решили выбить деньги.

Ход расследования - под особым контролем прокуратуры.

- Это вопиющий случай, проявление бандитизма! - заявил глава администрации Судака Андрей Некрасов.

Он призвал туристов не поддерживать нелегальный бизнес фотографов с животными.

Фотоживодеры бьют туристов! Город Судак. Лето 2019.Конфликт произошел у стен Судакской крепости. Фото: предоставлено Александром Кирьяковым

ИСТОЧНИК KP.RU

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