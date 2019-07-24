2019-07-24T11:06:06+03:00
Общество

Непогода разбушевалась: В Евпатории ливень затопил улицы

Люди вынуждены буквально «плыть» на машинах
Александра КОРШУНОВА
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В этом году лето на полуострове выдалось не очень жаркимВ этом году лето на полуострове выдалось не очень жаркимФото: София ЯКУБОВА
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В Евпатории непогода разошлась не на шутку - некоторые улицы города затопило больше чем по щиколотку. Фотографиями и видео в социальны сетях делятся жители города.

- Евпаторийская Венеция. Едем на машине после ливня, вернее плывем, - написала девушка на своей странице в Инстаграм.

leida_jeanleida_jean
Ливень в Евпатории
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Вообще, сильные ливни и, местами, даже потопы не редкость для этого лета. Так, в начале июня непогода разбушевалась в Севастополе. Вода достигала людям по пояс, некоторые просто плыли по улицам, транспорт не работал, а автовокзал закрыли.

До сих пор в городе устраняются последствия непогоды. Например, продолжаются работы на раскуроченным спуске Котовского. Там сильный ливень буквально выкорчевал брусчатку.

Сильный дождь в Евпатории.София ЯКУБОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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