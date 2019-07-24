Непогода разбушевалась: В Евпатории ливень затопил улицы
В Евпатории непогода разошлась не на шутку - некоторые улицы города затопило больше чем по щиколотку. Фотографиями и видео в социальны сетях делятся жители города.
- Евпаторийская Венеция. Едем на машине после ливня, вернее плывем, - написала девушка на своей странице в Инстаграм.
Вообще, сильные ливни и, местами, даже потопы не редкость для этого лета. Так, в начале июня непогода разбушевалась в Севастополе. Вода достигала людям по пояс, некоторые просто плыли по улицам, транспорт не работал, а автовокзал закрыли.
До сих пор в городе устраняются последствия непогоды. Например, продолжаются работы на раскуроченным спуске Котовского. Там сильный ливень буквально выкорчевал брусчатку.
Сильный дождь в Евпатории.София ЯКУБОВА
ИСТОЧНИК KP.RU