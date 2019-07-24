Несчастье на воде: В пруду Нижний в Симферополе утонул мужчина

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-24T14:09:13+03:00

С начала года зафиксировали 28 происшествий на воде Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Симферополе, в пруду Нижний, утонул 30-летний мужчина. Информация о том, что ему нужна помощь поступила на пульт спасателей.

Сотрудники МЧС экстренно выехали на место вместе с врачами, но, к сожалению, помочь ему было уже невозможно.

Медики констатировали биологическую смерть.

- Причина гибели устанавливается, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Кроме того, в этот же день поступила информация, что в Ялте, в районе санатория «Форос», на расстоянии 1500 метров от берега находится резиновая весельная лодка. Ее уносит в открытое море. При этом на ней находится два человека.

Спасатели оперативно оказали помощь.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК с начала года зафиксировали 28 происшествий на воде, погибло 15 человек.

Напомним, на днях в Алуште произошло ЧП. Там катер отрезал ногу одному из отдыхающих. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU