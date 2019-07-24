Несчастье на воде: В пруду Нижний в Симферополе утонул мужчина
В Симферополе, в пруду Нижний, утонул 30-летний мужчина. Информация о том, что ему нужна помощь поступила на пульт спасателей.
Сотрудники МЧС экстренно выехали на место вместе с врачами, но, к сожалению, помочь ему было уже невозможно.
Медики констатировали биологическую смерть.
- Причина гибели устанавливается, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
Кроме того, в этот же день поступила информация, что в Ялте, в районе санатория «Форос», на расстоянии 1500 метров от берега находится резиновая весельная лодка. Ее уносит в открытое море. При этом на ней находится два человека.
Спасатели оперативно оказали помощь.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК с начала года зафиксировали 28 происшествий на воде, погибло 15 человек.
Напомним, на днях в Алуште произошло ЧП. Там катер отрезал ногу одному из отдыхающих. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU