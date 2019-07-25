2019-07-25T10:27:01+03:00
Общество

В Севастополе спасали малыша-дельфина с пробитой головой

Драма развернулась на пляже Адмиральская лагуна
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В Севастополе отдыхающие заметили, что вблизи пляжа Адмиральская лагуна плавает ослабленный дельфин. По словам очевидцев он не мог толком дышать, находился на боку под водой.

- Один мужчина со спасателями поймал маленького дельфинчика прямо за хвост, - сообщает ForPost .

Люди решили, что ему требуется помощь: у животного на голове была рана.

Сначала азовку перенесли в шлюпку, чтобы реанимировать, а затем, не выпуская из рук, обратно в море. Но малыш погиб.

Специалистам центра по реабилитации дельфинов «Безмятежное море», прибывшим на место, только и осталось, что констатировать смерть и забрать тело для выяснения причин трагедии.

Ученые предположили, что млекопитающее получило по голове сильный удар каким-то острым предметом. Они считают, что такую травму не мог нанести гребной винт мотора лодки или катера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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