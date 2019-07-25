В Севастополе дефицит силовиков из-за квартирного вопроса
В городе-герое Севастополе некому охранять порядок: хронически не хватает силовиков. Желающих нести службу в приморском городе маловато из-за проблем с квартирами.
- Очень тяжело в Севастополе решаются вопросы, связанные с социальным и служебным жильем, - цитирует ForPost Сергея Колбина, руководителя управления Росгвардии в Севастополе . – Мы не может обеспечить служебным жильем приезжих молодых специалистов.
Те же участковые, у которых зарплата 30 тысяч, не могут себе позволить снимать квартиру за 20 тысяч в месяц. Приедут, поживут два-три месяца и уезжают.
Такая же ситуация сложилась в системах образования и здравоохранения, которые так же привлекают молодые кадры.
Руководитель Росгвардии в Севастополе считает, что квартирный вопрос нужно срочно решать.
ИСТОЧНИК KP.RU