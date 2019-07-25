В Севастополе дефицит силовиков из-за квартирного вопроса

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-25T19:50:13+03:00

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В городе-герое Севастополе некому охранять порядок: хронически не хватает силовиков. Желающих нести службу в приморском городе маловато из-за проблем с квартирами.

- Очень тяжело в Севастополе решаются вопросы, связанные с социальным и служебным жильем, - цитирует ForPost Сергея Колбина, руководителя управления Росгвардии в Севастополе . – Мы не может обеспечить служебным жильем приезжих молодых специалистов.

Те же участковые, у которых зарплата 30 тысяч, не могут себе позволить снимать квартиру за 20 тысяч в месяц. Приедут, поживут два-три месяца и уезжают.

Такая же ситуация сложилась в системах образования и здравоохранения, которые так же привлекают молодые кадры.

Руководитель Росгвардии в Севастополе считает, что квартирный вопрос нужно срочно решать.

ИСТОЧНИК KP.RU