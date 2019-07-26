В Севастополе клиент украл у таксиста деньги и заплатил ими за поездку

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-26T10:12:13+03:00

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы

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В городе-герое сотрудники полиции поймали подозреваемого в краже денег и сотового телефона у водителя такси.

52-летний таксист написал заявление в полицию, что его обворовали.

Один из его трех клиентов, сел на переднее место рядом с водителем.

- Подозреваемый попросил подзарядить мобильный телефон через USBпорт, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю, - когда таксист уже подъезжал к конечному пункту, подозреваемый снял с подзарядки сотовый и незаметно прихватил смартфон мужчины, а также деньги из подлокотник водительского кресла.

Затем молодой парень расплатился краденными деньгами за поездку и ушел вместе с друзьями восвояси. Ушлого клиента задержали по горячим следам: 25-летний парень уже сидел за грабеж и угон авто.

На него завели уголовное дело за кражу. Рецидивисту по ч.2 ст. 158 УК РФ грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU