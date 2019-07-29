2019-07-29T13:14:06+03:00
Общество

Незаконный "бизнес": На набережной в Евпатории предлагают сфотографироваться с краснокнижными птицами

Это незаконно и запрещено
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Нарушения «вскрылись» в ходе проверкиНарушения «вскрылись» в ходе проверкиФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

На набережной имени Горького в Евпатории нарушители придумали себе бизнес - фото с животными. А точнее, с хищными птицами, которые, предположительно занесены в Красную книгу.

Нарушения «вскрылись» в ходе рейда. Его проводили сотрудники Минэкологии Крыма.

- Для проведения орнитологической экспертизы и дальнейшего обеспечения надлежащих условий содержания птицы изъяты и переданы в специализированное учреждение, - сообщили в пресс-службе министерства.

А по результатам нарушений в отношении виновных лиц будут возбуждены административные дела.

ВАЖНО

Минэкологии просит всех неравнодушных граждан, которые стали свидетелями оказания таких фотоуслуг в Евпатории на набережной имени Горького, предоставить информацию по адресу: Евпатория, проспект Ленина, 56. (пн-пт, с 09.00 до 18.00, телефон 3652 27-24-29).

Напомним, недавно в Крыму очевидцы сняли на видео, как фотоживодеры избили туристов. "Бизнесмены" вымогали у них деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте для богини Флоры нашли новое место
В Ленинском районе обезвредили бомбу и гранату времен Великой Отечественной войны
В Севастополе упал лифт с 3 пассажирами
В аэропорту «Симферополь» открылась выставка репродукций картин Айвазовского
Севастопольский пенсионер умер после удара коровы
За выходные в Крыму сгорело 10 гектаров сухостоя
У жительницы Ялты украли картину, которую она получила в наследство от бабушки
В Феодосии изъяли 60 килограммов незаконных пельменей
В Красногвардейском районе сгорели два грузовика «ЗИЛ»
Незаконный аттракцион: С набережной Ялты убрали детские электромобили
Из крымских гор сотрудники МЧС спасли группу туристов
В соцсети оценили подаренные Поклонской валенки
Погода в Крыму на 29 июля: сухо и тепло до +33
Лобовое столкновение на трассе "Таврида": Пострадали шесть человек, ребенок погиб
Лобовое столкновение на трассе "Таврида": Пострадали шесть человек, ребенок погиб
Эвелина Бледанс поймала в Крыму "дракона"
Главу администрации Ленинского района Крыма задержали за крупную взятку
В Симферополе осудили двух создателей фиктивных фирм
Погода в Крыму на 28 июля: Жарко и кратковременные дожди
В Крыму зафиксировали первый случай бешенства крупного рогатого скота
Впервые за 30 лет в Севастополе заложили мечеть
Сотрудники ОМОН в Симферополе спасли из горящей квартиры многодетную семью
Керчане-льготники уже на следующей неделе получат земельные участки
Переменная облачность и без осадков: прогноз погоды в Крыму на 27 июля