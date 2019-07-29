Незаконный "бизнес": На набережной в Евпатории предлагают сфотографироваться с краснокнижными птицами
На набережной имени Горького в Евпатории нарушители придумали себе бизнес - фото с животными. А точнее, с хищными птицами, которые, предположительно занесены в Красную книгу.
Нарушения «вскрылись» в ходе рейда. Его проводили сотрудники Минэкологии Крыма.
- Для проведения орнитологической экспертизы и дальнейшего обеспечения надлежащих условий содержания птицы изъяты и переданы в специализированное учреждение, - сообщили в пресс-службе министерства.
А по результатам нарушений в отношении виновных лиц будут возбуждены административные дела.
ВАЖНО
Минэкологии просит всех неравнодушных граждан, которые стали свидетелями оказания таких фотоуслуг в Евпатории на набережной имени Горького, предоставить информацию по адресу: Евпатория, проспект Ленина, 56. (пн-пт, с 09.00 до 18.00, телефон 3652 27-24-29).
Напомним, недавно в Крыму очевидцы сняли на видео, как фотоживодеры избили туристов. "Бизнесмены" вымогали у них деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU