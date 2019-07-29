2019-07-29T16:05:58+03:00
Происшествия

Севастопольский пенсионер умер после удара коровы

Мужчина попал в больницу с тяжелой травмой головы
Галина КОВАЛЕНКО
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Находиться рядом с крупнорогатым скотом не так уж и безопасно.Находиться рядом с крупнорогатым скотом не так уж и безопасно.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В селе Гончарное (Севастополь) произошла трагедия: корова ударила пожилого сельчанина. Мужчина умер на больничной койке спустя неделю после ЧП.

- 68-летнего мужчину доставили в 1-ую горбольницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», - сообщил «Комсомольской правде - Крым» собственный источник. – Пострадавший стал жертвой коровы: животное очень сильно ударило его по голове.

Врачи сделали все возможное, целую неделю боролись за его жизнь, но несмотря на все усилия, жителя Севастополя не удалось спасти.

Несчастные случаи, в которых фигурируют домашние животные, не так уж и редки. В Севастополе недавно в больницу привезли пожилую женщину, на которую напала породистая собака. Трагедию удалось предотвратить, благодаря прохожим, которые смогли отогнать бультерьера от несчастной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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