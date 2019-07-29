Севастопольский пенсионер умер после удара коровы
В селе Гончарное (Севастополь) произошла трагедия: корова ударила пожилого сельчанина. Мужчина умер на больничной койке спустя неделю после ЧП.
- 68-летнего мужчину доставили в 1-ую горбольницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», - сообщил «Комсомольской правде - Крым» собственный источник. – Пострадавший стал жертвой коровы: животное очень сильно ударило его по голове.
Врачи сделали все возможное, целую неделю боролись за его жизнь, но несмотря на все усилия, жителя Севастополя не удалось спасти.
Несчастные случаи, в которых фигурируют домашние животные, не так уж и редки. В Севастополе недавно в больницу привезли пожилую женщину, на которую напала породистая собака. Трагедию удалось предотвратить, благодаря прохожим, которые смогли отогнать бультерьера от несчастной.
ИСТОЧНИК KP.RU