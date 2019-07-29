В районе аэропорта «Симферополь» расширили дорогу

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-29T16:30:51+03:00

Гостям и жителям города добираться станет в несколько раз удобнее Фото: "КП" Архив

Движение там осуществляется по четырем полосам

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В Симферополе в районе аэропорта расшили дорогу. Теперь там осуществляется движение по четырем полосам. Это позволит уменьшить пробки на участке.

Работы выполняются в рамках строительства и реконструкции дороги «Симферополь-Красноперекопск-Армянск-граница с Украиной».

На данный момент уже выполнено 53 процента работ.

Срок окончания работ по контракту - сентябрь 2020 года. А стоимость - 1,9 миллиона рублей.

Протяженность участка строительства составляет 3,2 километра.

- Планируется построить две транспортные развязки, два путепровода и один надземный переход, - рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.

Строительство ведется в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

Кстати, в Крыму появились новые объезды для водителей, которые едут в Евпаторию и Ялту. Теперь им не придется заезжать в Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU