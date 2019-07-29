Соцсети в шоке: В Алуште живодеры травят собак сосисками с гвоздями

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-29T18:55:02+03:00

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На полуострове объявились догхантеры, которые варварски расправляются с бездомными Шариками и Трезорами.

В соцсети появились фото сосисок, густо нашпигованных мелкими гвоздями, которые нашли на центральной улице Алушты.

- Люди, что с вами творится!? Куда вы катитесь!? Это днище деградации! - написала автор снимков Настя Ерофеева.

Зоозащитница не понимает, как такое возможно: - Каким надо быть ничтожеством, чтобы на такое пойти!

И затем печально заключает:

- Догхантеры не хотят оставлять в покое наших животинушек...

Пользователи, прочитав пост про смертельное угощение для несчастных собак, стали возмущаться, такими дикими поступками, и заодно сожалеть, что извергов невозможно найдут и наказать за такие поступки за гранью понимания.

Они предположили, что могут пострадать не только животные, но и люди. Ведь детки до трех лет обожают подбирать все с земли и пробовать на вкус, а взрослые могут отвлечься, не уследить за малышами и тогда произойдет беда.

ИСТОЧНИК KP.RU