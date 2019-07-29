У «Ласточкиного гнезда» у «фотоживодеров» забрали мартышек и птицу вида Сипуха
У замка «Ласточкино гнездо» в Ялте министр экологии и природных ресурсов Крыма во время рейда обнаружил нарушителей. Там стояли, так называемые «фотоживодеры», и предлагали сфотографироваться с мартышками.
Помимо этого «фото на память» пытались продать и с птицей вида Сипуха. Она, кстати, занесена в Красную книгу Республики Крым.
В результате в отношении нарушителей составили два административных протокола, а животных изъяли.
- До решения суда для временного содержания в специализированное учреждение, - рассказали в пресс-службе Минэкологии.
А протоколы передадут Мировому судьбе для рассмотрения.
Кроме того, Управление МВД России по Ялте сейчас рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, оказывающих фотоуслуги с использованием животных.
А В ЭТО ВРЕМЯ На набережной Ялты тоже нашли «бизнесменов», которые продают фото с птицами. Они, кстати, тоже могут быть краснокнижными.
ИСТОЧНИК KP.RU