В Крыму возводят мемориал «Сирень»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-07-29T18:51:21+03:00

Комплекс в память об репрессированных народах планируют сдать весной следующего года

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В Бахчисарайском районе возле поселка Сирень, откуда с 18 по 20 мая 1944 года депортировали свыше 75 тысяч крымских татар, строят памятный мемориал.

В комплекс входит музей, большая бронзовая скульптура «Последняя семья». Будет здесь точная копия вагона, в которых вывозили депортированных, и объемное, выполненное в камне, слово «Сюрень» - это довоенное название железнодорожной станции.

Выделили место и для аллеи, которая ведет к мусульманской мечети и православной часовне.

- Мемориальный комплекс занимает территорию около 1,8 гектаров, - сообщает «Крымская газета» и отмечает, что солидную часть участка отведена под газоны и клумбы.

Пока непонятно, где брать воду для полива зеленой зоны. Есть сомнения и в том, что «Сирень» откроют в срок. Сдача намечена на 18 мая будущего года, но из 339 млн рублей, на сегодня освоено только порядка 77 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU