В Севастополе туристы дрались в очереди на посещение кораблей
Празднование Дня военно-морского флота не обошлось без потасовок среди желающих попасть на экскурсии, которая проводились в этот день на борту боевых кораблей.
-Ворота у спуска к Морскому вокзалу, куда должны были причалили боевые корабли Черноморского флота, держали закрытыми до 2 часов дня, - сообщает независимое телевидение Севастополя. – У входа скопилась огромная очередь.
Многие сотни отдыхающих хотели попасть на борт БДК «Азов», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и ракетного катера «Набережные Челны».
Люди нервничали. И в толпе началась драка между двумя представительницами слабого пола. Дело дошло до крови и вызова наряда полиции.
Когда шлагбаум подняли, то возникла давка возле трапов кораблей. Конфликта удалось избежать только благодаря спокойствию и хладнокровию военнослужащих Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU