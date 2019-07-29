В Севастополе туристы дрались в очереди на посещение кораблей

СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-29T19:25:56+03:00

В День ВМФ гражданским разрешили побывать на борту ракетных кораблей, но желающих было слишком много

Изменить размер текста: A A

Празднование Дня военно-морского флота не обошлось без потасовок среди желающих попасть на экскурсии, которая проводились в этот день на борту боевых кораблей.

-Ворота у спуска к Морскому вокзалу, куда должны были причалили боевые корабли Черноморского флота, держали закрытыми до 2 часов дня, - сообщает независимое телевидение Севастополя. – У входа скопилась огромная очередь.

Многие сотни отдыхающих хотели попасть на борт БДК «Азов», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и ракетного катера «Набережные Челны».

Люди нервничали. И в толпе началась драка между двумя представительницами слабого пола. Дело дошло до крови и вызова наряда полиции.

Когда шлагбаум подняли, то возникла давка возле трапов кораблей. Конфликта удалось избежать только благодаря спокойствию и хладнокровию военнослужащих Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU