В Крыму одного из «фотоживодеров» задержали на пять суток

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-30T10:53:03+03:00

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Правоохранители задержали на пять суток одного из «фотоживодеров», который промышлял около замка «Ласточкино гнездо». Он оказывал сотрудникам полиции сопротивление и даже попытался вступить в драку с инспекторами Минэкологии.

- Сегодня он отбывает наказание. А по факту имеет место деяние организованной группой в присутствии малолетних детей с применением садистских методов в отношении животных. Они содержатся без доступа к питью, еде, не соблюдается температурный и световой режим, - рассказал министр экологии РК Григорий Нараев.

Кроме того, установлено, что руководителем «фотоживодеров» является один и тот же человек.

Как уточнил глава Крыма, этот человек проживает в Ялте. Он приехал из Киева в 2010 году.

- Никто не скрывает, что это - организованная преступная группа, они получат приличный доход. Мы как будем, в заложниках у них сидеть?! Он нас и дальше будет терроризировать и избивать сотрудников экологической инспекции, - возмутился Аксенов.

В свою очередь Нараев подчеркнул, что все необходимые документы и материалы у министерства есть, которые готовы предать сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU