В Керчи наказали 34 чиновников, которые скрыли свои доходы
Керченская прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 34 чиновников, которые скрыли свои доходы.
Нарушения вскрылись после проверки надзорным ведомством.
Установлено, что при предоставлении сведений о доходах и имуществе служащие просто указали недостоверные данные.
Там не отображалась информация о получении доходов.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города главе администрации Керчи внесено представление, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Крыма.
По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 34 должностных лица.
Напомним, в Севастополе чиновников также подозревают в сокрытии доходов. Они дали недостоверную информацию о своем заработке за несколько лет.
ИСТОЧНИК KP.RU