В Керчи наказали 34 чиновников, которые скрыли свои доходы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-31T14:55:34+03:00

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Керченская прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 34 чиновников, которые скрыли свои доходы.

Нарушения вскрылись после проверки надзорным ведомством.

Установлено, что при предоставлении сведений о доходах и имуществе служащие просто указали недостоверные данные.

Там не отображалась информация о получении доходов.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города главе администрации Керчи внесено представление, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Крыма.

По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 34 должностных лица.

Напомним, в Севастополе чиновников также подозревают в сокрытии доходов. Они дали недостоверную информацию о своем заработке за несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU