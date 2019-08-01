2019-08-01T09:34:24+03:00
Общество

Спасатели нашли тело мужчины, который собирал мидии в районе Керченской переправы

Он пропал вечером 30 июля
Александра КОРШУНОВА
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Сотрудники МЧС сразу приступили к поиску. Фото: пресс-служба чрезвычайного ведомстваСотрудники МЧС сразу приступили к поиску. Фото: пресс-служба чрезвычайного ведомства
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В районе «Порта Крым» спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал 30 июля. Он вместе с товарищем собирал там мидии.

Но его друг вернулся, а погибший - нет.

Сотрудники МЧС сразу приступили к поиску.

- Тело обнаружили в результате подводных поисков, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Кроме того, 30 июля в Алуште во время патрулирования акватории Черного моря на гидроцикле спасатели дважды оказывали помощь.

Пострадавшие заплыли далеко от берега и не смогли самостоятельно вернуться.

Их доставили на берег и провели профилактические беседы.

Всего, по данным ГИМС с начала года произошло 34 происшествия на воде, погибло 22 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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