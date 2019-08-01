Спасатели нашли тело мужчины, который собирал мидии в районе Керченской переправы
В районе «Порта Крым» спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал 30 июля. Он вместе с товарищем собирал там мидии.
Но его друг вернулся, а погибший - нет.
Сотрудники МЧС сразу приступили к поиску.
- Тело обнаружили в результате подводных поисков, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Кроме того, 30 июля в Алуште во время патрулирования акватории Черного моря на гидроцикле спасатели дважды оказывали помощь.
Пострадавшие заплыли далеко от берега и не смогли самостоятельно вернуться.
Их доставили на берег и провели профилактические беседы.
Всего, по данным ГИМС с начала года произошло 34 происшествия на воде, погибло 22 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU