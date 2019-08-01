В Севастополе обокрали пациентку больницу
В дежурную часть полиции Севастополя обратилась 37-летняя горожанка, которая пожаловалась, что у нее прямо в больничное палате украли личные вещи.
- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался 43-летний житель Евпатории, и задержали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
Выяснилось, что пострадавшая в палате одной из городских больниц оставила сумку с документами, где лежали банковские карты и личные вещи стоимостью 18 тысяч рублей
Женщина вышла на минутку, в палату зашел подозреваемый, который и похитил ее сумку заявительницы.
На жителя Евпатории завели уголовное дело за кражу. По ч. 2 ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU