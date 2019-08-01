В Севастополе обокрали пациентку больницу

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-01T10:37:40+03:00

Подозреваемому грозит лишение свободы до 5 лет

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В дежурную часть полиции Севастополя обратилась 37-летняя горожанка, которая пожаловалась, что у нее прямо в больничное палате украли личные вещи.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался 43-летний житель Евпатории, и задержали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Выяснилось, что пострадавшая в палате одной из городских больниц оставила сумку с документами, где лежали банковские карты и личные вещи стоимостью 18 тысяч рублей

Женщина вышла на минутку, в палату зашел подозреваемый, который и похитил ее сумку заявительницы.

На жителя Евпатории завели уголовное дело за кражу. По ч. 2 ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU