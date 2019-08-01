На городские дороги Керчи в сентябре выйдет 4 новых троллейбуса с кондиционерами

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-01T11:36:57+03:00

Они будут на балансе предприятия «Керчьгортранс»

Изменить размер текста: A A

В Керчи к 1 сентября на предприятии «Керчьгортранс» появятся четыре новых троллейбуса. И в них будут работать кондиционеры.

Как рассказали в Минтрансе Крыма, сейчас от организации в городе работает 12 единиц техники, задолженности перед сотрудниками по зарплате нет.

Но они нуждаются в ремонте, сейчас рассматривается вопрос о выделении средств из республиканского бюджета.

Напомним, в феврале 2019 года на предприятии были выявлены серьезные нарушения. По наводке главы города Сергея Бороздина там началась проверка.

Чуть позже там обнаружилась нехватка и разукомплектация 19 автобусов. А водителям не платили зарплату.

- В отношении компании, осуществляющей гарантийное обслуживание транспорта, была проведена независимая проверка, - добавили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Сейчас работу предприятия контролирует глава республики Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU