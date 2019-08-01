«Это Игорек! И он - обычный житель Ялты!»: Пользователей соцсети развеселило видео со скорпионом

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-01T12:59:58+03:00

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Приехавшая в Ялту девушка увидела насекомое и испугалась. Клешни и поднятый кверху хвост-жало - так выглядит скорпион. Его тяжело спутать с каким-либо другим насекомым.

У паукообразного дурная слава ядовитого товарища. Поэтому, когда девушка застала в ванной такого непрошеного гостя, испытала не самые приятные эмоции. Но взяла себя в руки, сняла видео и разместила в соцсети.

- Может, местные в курсе? Что, у вас нормально, когда скорпионы в ванной лазят? – подписала видео Елена Кардаш. - Я теперь туда не могу зайти из-за него...

В Крыму скорпион залез в ванную комнату. Паукообразное напугало девушку. Видео: Елена Кардаш/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА

Пользователи соцсети отнеслись к посту с изрядной долей юмора.

- Это Игорек - он обычный житель Ялты! У него полно родственников, - такой комментарий оставил один из пользователей. - Скорее всего, это вы мешаете Игоречку принять душ.

Шутку тут же подхватили:

- Пока в ванную комнату можно ходить, а вот когда он напьется воды и станет размером с ладонь, то лучше не рисковать. Да и вообще, может, он приполз вам спинку потереть?!

В заключение последовал дельный совет:

- Напугали совсем маленького, а он же безобидный. Выкиньте на улицу и успокойтесь.

ИСТОЧНИК KP.RU