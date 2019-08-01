Ударили по голове и ограбили: В Крыму будут судить парней, которые напали на подростка

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-01T14:20:09+03:00

Им грозит до 10 лет тюрьмы

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В Симферополе возбудили уголовное дело по факту разбоя. Как рассказали в Следственном отделе, преступление произошло в апреле 2019 года.

Двое неизвестных со спины напали на несовершеннолетнего, ударили его тупым предметом по голове.После этого они его ограбили и скрылись с места происшествия.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 17-ти и 18-ти лет.

Они признались в содеянном.

- Статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым

Напомним, жителя Симферополя задержали за разбой. Он хотел добыть деньги на ставки. С этой целью он вошел в один из офисов, облил двух сотрудниц зажигательной смесью.

К счастью, чиркнуть спичкой он не успел - забрал деньги и выбежал на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU