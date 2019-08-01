2019-08-01T14:20:09+03:00
Происшествия

Ударили по голове и ограбили: В Крыму будут судить парней, которые напали на подростка

Им грозит до 10 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Они признались в содеянномОни признались в содеянномФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Симферополе возбудили уголовное дело по факту разбоя. Как рассказали в Следственном отделе, преступление произошло в апреле 2019 года.

Двое неизвестных со спины напали на несовершеннолетнего, ударили его тупым предметом по голове.После этого они его ограбили и скрылись с места происшествия.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 17-ти и 18-ти лет.

Они признались в содеянном.

- Статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым

Напомним, жителя Симферополя задержали за разбой. Он хотел добыть деньги на ставки. С этой целью он вошел в один из офисов, облил двух сотрудниц зажигательной смесью.

К счастью, чиркнуть спичкой он не успел - забрал деньги и выбежал на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в «Меганоме»: стали известны причины эвакуации людей из крупнейшего торгового центра Симферополя
В Симферополе спасатели тушили пожар на Бородинском рынке
Окончание реставрации Ханского дворца запланировано на 2022 год
В Севастополе будут судить «черных археологов»
Под Судаком иномарка столкнулась с грузовиком "ГАЗ"
«Это Игорек! И он - обычный житель Ялты!»: Пользователей соцсети развеселило видео со скорпионом
Аксенов пожалуется Путину на повышение тарифов сотовой связи в Крыму
На городские дороги Керчи в сентябре выйдет 4 новых троллейбуса с кондиционерами
Два подростка в Алуште заплыли слишком далеко: на берег их доставили спасатели
Военные моряки из Севастополя учатся уничтожать подводные лодки
В Севастополе обокрали пациентку больницу
Спасатели нашли тело мужчины, который собирал мидии в районе Керченской переправы
В Керчи задержали мужчину, который пытался продавать «соль» по интернету
Погода в Крыму на 1 августа: до +33 градусов и дождь