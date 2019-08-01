Ударили по голове и ограбили: В Крыму будут судить парней, которые напали на подростка
В Симферополе возбудили уголовное дело по факту разбоя. Как рассказали в Следственном отделе, преступление произошло в апреле 2019 года.
Двое неизвестных со спины напали на несовершеннолетнего, ударили его тупым предметом по голове.После этого они его ограбили и скрылись с места происшествия.
Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые местные жители 17-ти и 18-ти лет.
Они признались в содеянном.
- Статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым
Напомним, жителя Симферополя задержали за разбой. Он хотел добыть деньги на ставки. С этой целью он вошел в один из офисов, облил двух сотрудниц зажигательной смесью.
К счастью, чиркнуть спичкой он не успел - забрал деньги и выбежал на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU