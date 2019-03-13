Жертвы разбойного нападения на отделение микрокредитов в Симферополе: Если бы он чиркнул спичкой, то мы бы заполыхали

В Симферополе едва не сожгли заживо двух молодых девушек, работающих в отделе по выдаче микрокредитов.

ЧП, как выяснила "Комсомольская правда - Крым", произошло в центре города, которое кишит офисами по кредитованию и букмекерскими конторами.

Преступление произошло возле Куйбышевского рынка, в одном из отделений по кредитованию.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- В полшестого вечера, когда мы уже собирались домой, в офис вбегает мужчина: на голову наброшен капюшон, а на лице медицинская маска. Он матерится и орет: «Деньги отдавайте!» и давай нас обливать какой-то жидкостью, как потом выяснилось, для розжига костров. У меня волосы, вся блузка мокрые и пахнут спиртом. А он достает спички: «Сейчас я вас подожгу!» - волнуясь рассказывает «Комсомольской правде - Крым» сотрудница кредитной организации. - Если бы он чиркнул спичкой, то мы бы заполыхали!

Девушки не стали искушать судьбу - вытащили из столов конверты с деньгами - всего там оказалось 4 000 рублей, и бросили нападавшему.

Оперативниками Симферополя задержан подозреваемый в совершении разбое.Видео с камеры видеонаблюдения. Видео: пресс-служба МВД РК

Тот схватил добычу и выбежал на улицу.

- В принципе мы по инструкции сработали - нажали «тревожную» кнопку, - рассказывает специалист по микрозаймам. - Почему же он успел убежать до приезда охраны и полиции? Просто все очень быстро произошло – меньше, чем за минуту. Но его следователи в течение часа вычислили: видеокамеры есть и в офисе, и на улице.

Мужчину задержали, сопротивления он не оказывал, сразу сознался во всем.

- Насколько я знаю, он играл в букмекерской конторе, что рядом с нашей конторой. Кончились деньги - нечем было делать ставки, вот и решил ограбить нас, - предполагает девушка.

- Кредиты он брал у вас?

- Я не знаю, по-моему его в нашей клиентской базе нет.

- Вам страшно было выходить на работу после такого жуткого случая? Ведь вы могли заживо сгореть!

- Мы даже сразу и не поняли, что произошло. Никто от этого не застрахован. Да и напасть могут везде - на улице, дома, в магазине, банке, - пожала плечами девушка. - Родным мы ничего не сказали, зачем им лишний раз нервы трепать.

Отмыли столы, постирали одежду и трудятся, как ни в чем не бывало.

А 39-летний грабитель сейчас в СИЗО. На симферопольца завели уголовное дело за разбой, ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

- Мужчина - хороший сварщик, но увлекся игровыми автоматами. Затянуло, начались проблемы с финансами. Да тут еще и его девушка потеряла работу. Когда закончились деньги, мужчина ничего лучшего не придумал, как напасть на отделение кредитной организации. Ранее он уже был судим за имущественные преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.