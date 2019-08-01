2019-08-01T15:40:55+03:00
Происшествия

В Севастополе будут судить «черных археологов»

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Севастополя отправила в суд обвинительное заключение в отношении «черных археологов».

Жителям Севастополя, которые сядут на скамью подсудимых, 33 и 34 года. Их обвиняют в незаконных поисках археологических предметов.

Следователи выяснили, что подозреваемые в мае-июле прошлого года занялись раскопками, на которые не имели права.

- Данные действия были проведены без разрешения (открытого листа), что повлекло повреждение объекта культурного наследия - «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое», - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

В итоге «черные археологи» уничтожили культурный слой. Эксперты подсчитали, что подозреваемые своими раскопками нанесли ущерб объекту культурного наследия.

Общая сумма ущерба составляет порядка 167 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в «Меганоме»: стали известны причины эвакуации людей из крупнейшего торгового центра Симферополя
В Симферополе спасатели тушили пожар на Бородинском рынке
Окончание реставрации Ханского дворца запланировано на 2022 год
Ударили по голове и ограбили: В Крыму будут судить парней, которые напали на подростка
Под Судаком иномарка столкнулась с грузовиком "ГАЗ"
«Это Игорек! И он - обычный житель Ялты!»: Пользователей соцсети развеселило видео со скорпионом
Аксенов пожалуется Путину на повышение тарифов сотовой связи в Крыму
На городские дороги Керчи в сентябре выйдет 4 новых троллейбуса с кондиционерами
Два подростка в Алуште заплыли слишком далеко: на берег их доставили спасатели
Военные моряки из Севастополя учатся уничтожать подводные лодки
В Севастополе обокрали пациентку больницу
Спасатели нашли тело мужчины, который собирал мидии в районе Керченской переправы
В Керчи задержали мужчину, который пытался продавать «соль» по интернету
Погода в Крыму на 1 августа: до +33 градусов и дождь