В Севастополе будут судить «черных археологов»

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-01T15:40:55+03:00

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы

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Прокуратура Севастополя отправила в суд обвинительное заключение в отношении «черных археологов».

Жителям Севастополя, которые сядут на скамью подсудимых, 33 и 34 года. Их обвиняют в незаконных поисках археологических предметов.

Следователи выяснили, что подозреваемые в мае-июле прошлого года занялись раскопками, на которые не имели права.

- Данные действия были проведены без разрешения (открытого листа), что повлекло повреждение объекта культурного наследия - «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое», - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

В итоге «черные археологи» уничтожили культурный слой. Эксперты подсчитали, что подозреваемые своими раскопками нанесли ущерб объекту культурного наследия.

Общая сумма ущерба составляет порядка 167 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU