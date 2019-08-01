В Севастополе будут судить «черных археологов»
Прокуратура Севастополя отправила в суд обвинительное заключение в отношении «черных археологов».
Жителям Севастополя, которые сядут на скамью подсудимых, 33 и 34 года. Их обвиняют в незаконных поисках археологических предметов.
Следователи выяснили, что подозреваемые в мае-июле прошлого года занялись раскопками, на которые не имели права.
- Данные действия были проведены без разрешения (открытого листа), что повлекло повреждение объекта культурного наследия - «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое», - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.
В итоге «черные археологи» уничтожили культурный слой. Эксперты подсчитали, что подозреваемые своими раскопками нанесли ущерб объекту культурного наследия.
Общая сумма ущерба составляет порядка 167 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU